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Из жизни | В доме на Крупской, 29, встала проблема содержания общего имущества

23.10.2018|13:43
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На третьем этаже второго подъезда дома на Крупской, 29, в квартире № 13 мужчина пытается привести в приличный вид места общего пользования. Начал с общей кухни - и оказался в тупике. Нужно все менять целиком.

«Вот посмотрите, как мы живем, вот у нас на кухне такие полы, мы, что, не люди? Вот эту палочку мы вчера принесли с мусорки, постелить. Такой вопрос: кто нам должен вот это сделать? Мы купили за свой счет побелку, цемент, размывку, начали белить, ничего у нас не получается», - пожаловался житель дома Роман.

Дом - бывшее общежитие. Сейчас комнаты в собственности, но остаются кухня и коридор - это общее имущество, содержание которого люди оплачивают по отдельной графе квитанции.

Постройке почти 60 лет. За все время его существования жильцы проводили ремонт в своих комнатах. Полы на кухне и в коридоре просто сгнили.

«Вот посмотрите, сколько всего, здесь могут и клопы, и жуки ползать, и кого здесь только может ни быть», - добавил Роман.

«Ну ходить невозможно, это вообще ужас», - отметила жительница дома Татьяна.

Люди приобрели линолеум, его положат в коридоре, там пол выглядит покрепче. Что делать с кухней, не знают - доски необходимо снимать и ставить другие.

Займется ли этим управляющая компания - вот вопрос: дом взялась обслуживать очередная, новая. УК здесь меняются часто.

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Гость|23.10.2018 20:44|

А Роман случайно не алкаш ?

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