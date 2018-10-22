Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 окт 2018|19:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  75.37  |  $  65.31
 

Из жизни | У контейнерной площадки на улице Ульяновской образовалась свалка

22.10.2018|13:47
Печать

«Я здесь редко хожу, по крайней мере, до этого так не было. Я, может, полгода назад шел - не было. В ящике все было, а вот этой штуки не было», - отметил местный житель Юрий Владимирович.

У тех, кто живет в доме № 26 на улице Ульяновской, мнение относительно контейнерной площадки иное. Довольно часто к вывозу отходов возникают претензии. То бак полон, то вокруг него, как сейчас, лежат пакеты.

В сентябре кто-то утащил металлические щиты ограды (около 10 штук) - даже несмотря на их непрезентабельный вид: все были исписаны, замараны, помяты.

Коммунальщики забор восстановили. Но почему-то не весь мусор поместился внутри контейнера. А сборщик не обязан сгружать в спецмашину то, что на земле. Дворник после его визита должен поднять все и поместить в бак.

«Тут со всех углов несут», - посетовал Юрий Владимирович. По его словам, летом обстановка бывала и лучше.

Рядом и спиленные ветки.

«Здесь, наверно, наломали, навозили, а вывозить - это у нас вообще», - добавил местный житель.

Для кого-то это помойка, а для птиц, собак и кошек - отличная столовая, куда они стекаются в больших количествах.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 