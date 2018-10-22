22.10.2018 | 13:47

«Я здесь редко хожу, по крайней мере, до этого так не было. Я, может, полгода назад шел - не было. В ящике все было, а вот этой штуки не было», - отметил местный житель Юрий Владимирович.

У тех, кто живет в доме № 26 на улице Ульяновской, мнение относительно контейнерной площадки иное. Довольно часто к вывозу отходов возникают претензии. То бак полон, то вокруг него, как сейчас, лежат пакеты.

В сентябре кто-то утащил металлические щиты ограды (около 10 штук) - даже несмотря на их непрезентабельный вид: все были исписаны, замараны, помяты.

Коммунальщики забор восстановили. Но почему-то не весь мусор поместился внутри контейнера. А сборщик не обязан сгружать в спецмашину то, что на земле. Дворник после его визита должен поднять все и поместить в бак.

«Тут со всех углов несут», - посетовал Юрий Владимирович. По его словам, летом обстановка бывала и лучше.

Рядом и спиленные ветки.

«Здесь, наверно, наломали, навозили, а вывозить - это у нас вообще», - добавил местный житель.

Для кого-то это помойка, а для птиц, собак и кошек - отличная столовая, куда они стекаются в больших количествах.