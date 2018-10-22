22.10.2018 | 14:09

Тротуар от дома № 5 на Онежской улице до дома № 10 на проспекте Строителей заасфальтировали в 2017 году.

Деньги выделялись из бюджета Пензы по программе по исполнению наказов избирателей - миллион рублей истрачен на дорожку. Всего год прошел, а ее уже испортили.

«Грузовая машина большая проехала. Асфальт еще был мягкий - и он проехал колесом-то и отдавил. Бывает, к школе везут и продукты, и все, воду», - рассказала жительница Пензы Вера Ивановна.

«Бывает, обмишуливаются, проезжают», - отметил местный житель Николай Тихонович.

Тротуар создан исключительно для пешеходов, автомобилям здесь совсем не место. Но бывают случаи, когда ресурсники нарушают благоустройство.

«У нас вот на этом месте копают каждый год. Осень - вскопали, весна, на следующий год опять. Осень, весна, весна, осень, у нас постоянно. Вот здесь последний раз копали, вырыли глубокую яму. Они кладут трубы, я говорю: «Ребята, а вы что ж такие трубы-то кладете, нормальных что ли нет?» А нам такие, говорят, дают», - сообщила местная жительница Галина Владимировна.

Тяжелая техника продавила асфальт. Так бюджетный миллион и начал исчезать на глазах у людей. Край дорожки обломан и очень сильно. Разрушение неизбежно продолжится.