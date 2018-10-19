19.10.2018 | 13:28

Новая, ровная, асфальтированная дорога, но при этом короткая и узкая - так выглядит участок улицы Лебедевской, который рабочие сдали в конце сентября.

«Здесь раньше асфальт был с одного края до другого - асфальтированная дорога, разъезжались две машины, очень было широко, хорошо. Но уж 30 лет сюда нет никакой дороги, никто ничего не делал. Здесь засыпали щебенкой, такой асфальт положили», - рассказала Галина Александровна.

«Нисколько лучше не стало, а как разъехаться? Три метра. Как можно разъехаться на трех метрах? Вот грязь, лезь в грязь и проезжай как хочешь. У пешеходов так же: вот мы только здесь идем, и все, дети идут в школу в грязи», - пожаловалась Людмила.

Кроме того, отремонтировали лишь короткую часть Лебедевской. Дальше лежит, по сути, грунтовая дорога, где только попытались убрать самые значительные выбоины.

«Проехал грейдер, все сравнял, вытащил камни. Болота как были, так и остались. Дождик вот недавно был, болота такие же большие, пройти негде, тротуаров нет, ну и дорог-то нет у нас. У нас в последний раз (вернее, в первый и последний раз) в 86-м году делали дорогу», - добавила женщина.

Активисты составили коллективную жалобу и отправили ее в районную администрацию. На нее пришел ответ.

«19-го проведены работы по отсыпке асфальтовой крошкой дорожного полотна - это что за отписка? Нам привезли сюда, на этот угол, две машины этой крошки, сюда высыпали, все это бросили, никто к ним не подходил, они лежали два-три дня, потом люди начали потихоньку: кто может, выйдет, кинет, кто - не кинет», - отметила Людмила.

В итоге грязь на колесах машины вывозят на короткий, отремонтированный участок. Так под слоем жижи и он скоро скроется.