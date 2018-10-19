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Из жизни | Коммунальная шахта на улице Ладожской ненадежно прикрыта дверью

19.10.2018|14:22
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Для удобства детей и родителей предусмотрены всевозможные пути к школе № 73 на улице Ладожской. Одна тропинка ведет мимо дома № 117. Там подстерегает неприятность, на которую указала внимательная местная жительница. Рядом с асфальтированной дорожкой - коммунальная шахта, прикрытая плитой.

Ее положили на старую дверь и доски - получилась своеобразная крышка. Между ней и краем колодца образовалась щель, в которую по собственной воле вряд ли попадешь ногой, но по нечаянности - вполне возможно.

Настоящая крышка подевалась неизвестно куда.

«Я думаю, что это дело рук людей, у которых нет возможности жить», - предположил житель Пензы.

По его мнению, они сдают такие крышки в пункты приема металла и на выручку пытаются выжить. Представители ресурсоснабжающих компаний не имеют столько в запасе, чтобы перекрыть убыток от процветающего воровства.

В случае с шахтой на Ладожской недосмотрели коммунальщики. По воспоминаниям старожилов, на камере лежала бетонная плита.

Со временем от нее остались обломки. К ним добавили старую дверь, так получилась крышка, пугающая родственников школьников своей ненадежностью.

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