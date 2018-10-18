18.10.2018 | 14:45

Женщина устроила столовую за своим домом, соседи не против: главное - не в подъезде. К тому же Светлана Владимировна следит за чистотой.

«Здесь подкармливают, дом вот этот стоит, они бросают головки кур, и вот их кормят. Больше никто, они да я», - рассказала Светлана Владимировна.

Женщина очень любит кошек и не может пройти мимо голодных хвостатых.

«Как же, вы что, жалко прямо не знаю как, у нас столько выбрасывают кошек - это вообще... Сейчас еще одну кошечку подобрала, выбросили, еще совсем маленькая, молочко надо ей», - добавила женщина.

Пенсионерка имеет немало единомышленников. Еще одна точка питания - у коммунального сооружения на улице Ворошилова, напротив лицея № 29.

Кто-то такой же добрый по отношению к животным обустроил им и кров, и стол. Все спрятано в кустах, прохожим не мешает, грязи от зверей мало. Но ее оказалось много от людей.

Рядом с «пунктом питания» народ начал кидать мусор, и так здесь образовалась свалка.

Когда коммунальщики станут ее убирать, однозначно уничтожат и кошачью «столовую». Правда, дворник в эти места заглядывает так редко, что несколько поколений серых и белых мурок и мурзиков успеют раздобреть на многоразовом питании.