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Из жизни | Возле центра экстренной помощи образовался опасный участок дороги

17.10.2018|14:07
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Корпус областного центра экстренной медицинской помощи на улице Пионерской отремонтирован, дороги ровные, все хорошо за шлагбаумом. Но до него надо дойти, и вот это уже проблема.

От остановки «Больница скорой помощи» до входа в лечебное учреждение еще надо попытаться добраться, не споткнувшись - много глубоких выбоин.

«Плохо, неудобно. Ну что ж, подверну ногу - травмпункт рядом», - рассудил мужчина.

Зинаида Петровна за помощью к врачам вынуждена обращаться часто в силу возраста, к тому же плохо видит. Она чудом не попала в яму рядом с тротуаром, случайно обошла ее, противный случай мог бы иметь последствием визит к травматологу.

«Я с очками хожу еще. Надену очки, и теперь я вижу: яма. Надо заделать, конечно, здесь же больные ходят», - отметила женщина.

Когда-то отрезок тротуара не был таким травмоопасным, но из него сделали «полосу препятствий». Там работали представители различных организаций, протягивали сети, что-то подключали, потом накладывали заплатки разной высоты и ширины.

Яму еще не закопали и даже не оградили сигнальной лентой, а она в шаге от тротуара.

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