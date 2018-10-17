17.10.2018 | 14:50

Трава на газоне на улице 8 Марта в этом году вылезла с проплешинами.

Целые полянки остались серыми. Местные жители надеялись, что за лето ситуация исправится, но нет.

Наступила осень, а через грязный серый грунт за все лето пробились лишь отдельные ростки. Почему - знают те, кто ходил там в феврале как по вспаханному полю. Комья льда, снег с реагентами - все это коммунальщики перебросили спецтехникой с проезжей части на тротуар.

«Чего натворили-то здесь? Это надо же - додумались! Идти нельзя старому человеку совсем. С дороги - сюда все. Трактор бы тогда проехал хотя бы. Какое безобразие!» - отмечала горожанка.

Машина с горе-работниками внутри доехала до путепровода и принялась засыпать тротуары на другой стороне улице 8 Марта, а потом отправилась еще и в частный сектор Бугровки.

Вскоре другие коммунальщики сгребли грязный снег с пешей зоны на газон, где он весной растаял.

Вода впиталась в землю, а вот песок и прочие реагенты остались на поверхности. Результат очевиден: растительность за несколько месяцев так и не восстановилась.

Люди спрашивают, насколько безопасно жить рядом с таким местом и заинтересуются ли контролирующие органы нанесенным экологии ущербом.