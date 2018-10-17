17.10.2018 | 14:18

Подъезд превратили в мрачный бункер, как оценивают результаты ремонта на Коммунистической, 40а.

Людмила Владимировна наблюдала за процессом преображения с самого начала. Добиться обновления четвертого подъезда было непросто - только по предписанию жилищной инспекции управляющая компания «Жилье-26» наняла подрядчика.

«Как вы видите, половина стены голубого цвета, остальная стена темно-синего, да еще разнотон, везде пятна абсолютно другого цвета», - пожаловалась женщина.

И это еще полбеды. Подрядчик не выровнял поверхность, мастера не удосужились замазать дыры ни на стенах, ни на потолке, новую краску размазали по старой грязной.

«Они оставили на всех трубах, которые покрашены синим цветом, белые потеки, испачкали все трубы мобильных операторов. На пятом этаже побелка просто уже отваливается от потолка, потому что они белили, не помыв стену, то есть накладывали побелку на краску», - отметила активистка.

Людмила Владимировна составила целый список претензий, где подробно описала недостатки. Обращение свое адресует управляющей компании, которая не стала учитывать замечания собственника и просто приняла плохую работу.

Также женщина негодует, почему жилищная инспекция не реагирует на возмущение населения. Вся история длится уже полгода, а ведь подрядчиками за некачественную работу заплатили из денег, собранных жильцами на содержание и текущий ремонт.