16.10.2018 | 15:09

Вверх вглядываются люди на улице Собинова, где на аллее упала крупная ветка тополя.

Этого давно стоило ожидать, уверены прохожие, деревья сажали лет 30 назад. Сейчас многие из них нуждаются в опиловке. Неизвестно, пострадал ли кто при происшествии. Всякое могло быть - народу много.

«По-моему, у нас есть какие-то начальники, должны смотреть за всем этим или хотя бы кого-то посылать, я так думаю. Они сами гниют, сами падают, их никто не толкает», - отметил пенсионер.

«Стараемся ходить, где безопаснее, а то, действительно, у нас деревьев много старых», - поделился молодой человек.

Год назад на портале «ПензаИнформ» появилась информацию, что именно в том месте тополь отломился и повис на проводах. Тогда заметили опасность лишь немногие.

«Не обращал внимания, я думаю, может упасть», - предположил мужчина.

То ли в качестве напоминания об опасности, то ли просто по недосмотру, но тополь оставили лежать, с середины тротуара отодвинув на край.