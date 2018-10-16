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Из жизни | В Пензе около универсама № 175 снова упала крупная ветка тополя

16.10.2018|15:09
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Вверх вглядываются люди на улице Собинова, где на аллее упала крупная ветка тополя.

Этого давно стоило ожидать, уверены прохожие, деревья сажали лет 30 назад. Сейчас многие из них нуждаются в опиловке. Неизвестно, пострадал ли кто при происшествии. Всякое могло быть - народу много.

«По-моему, у нас есть какие-то начальники, должны смотреть за всем этим или хотя бы кого-то посылать, я так думаю. Они сами гниют, сами падают, их никто не толкает», - отметил пенсионер.

«Стараемся ходить, где безопаснее, а то, действительно, у нас деревьев много старых», - поделился молодой человек.

Год назад на портале «ПензаИнформ» появилась информацию, что именно в том месте тополь отломился и повис на проводах. Тогда заметили опасность лишь немногие.

«Не обращал внимания, я думаю, может упасть», - предположил мужчина.

То ли в качестве напоминания об опасности, то ли просто по недосмотру, но тополь оставили лежать, с середины тротуара отодвинув на край.

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Гость|16.10.2018 19:23|

В Пензе то опять,то снова!!!

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