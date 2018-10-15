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Из жизни | Управляющие компании прокомментировали ситуацию с должниками на Мира

15.10.2018|15:39
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У жителей 43-го дома на улице Мира появились долги из-за спора о сроках смены власти. По версии старой управляющей компании, в июле 2016 года жители должны были платить ей, а не новым коммунальщикам, потому что техническую документацию еще не передали и договоры с ресурсниками не перезаключили.

«УК-Союз» заступила в управление с 1 августа 2016-го, и мы последние счета выставили за июль 2016 года. Они за тот период (за июль) не могли выставлять счета», - сообщил генеральный директор ООО «УК «Западная» Ренат Ибрагимов.

«У нас есть дома в управлении, прежние компании которых до сих пор не передали техническую документацию. И это абсолютно не является фактором, почему мы теперь не должны этот дом обслуживать и не начислять коммунальную плату», - отметил директор ООО «УК-Союз» Александр Афонасьев.

Похожая ситуация еще в двух домах на Западной Поляне. Люди стали крайними в споре коммунальщиков, а все из-за юридических нюансов: когда считать, что управляющая компания начала обслуживать здание - после того, как жилинспекция включила дом в список организации, или после передачи всех бумаг и подписания договоров с ресурсниками. Эти два события не совпадают по времени, так было и на Ленинградской, 11.

«У нас имеются все за этот период договора с ресурсоснабжающими организациями. То есть у «Союза» их нет, за этот период все договора заключены с нами», - объяснил Ренат Ибрагимов.

«У нас есть на руках письмо из жилищной инспекции, где написано, что мы являемся исполнителями коммунальной услуги с 1 декабря. Соответственно коммунальную плату мы начисляли с 1 декабря. Позиция «УК «Западная» относительно этого дома для меня понятна, она связана с передачей технической документации», - добавил Александр Афонасьев.

Дело можно решить в суде.

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Гость|15.10.2018 19:39|

из-за несовершенства законодательства вот такие аферисты как Афонасьев у нас правы

Гость|15.10.2018 19:52|

Кувайцеву сейчас не холодно, не мерзнет?Зачем дали отопление так рано?!!!Весь октябрь окна открыты!!!

Имя: Гость
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