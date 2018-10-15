Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|15 окт 2018|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  76.05  |  $  65.75

Из жизни | Старые коммунальные сооружения возле домов в Пензе подлежат сносу

15.10.2018|14:23
Печать

Построенные в советском прошлом дома обычно имеют своеобразных спутников - сооружения близ зданий. Это бетонные коробки. Сейчас они в основном разрушенные, из-под обломков виднеется арматура. Внутри, как правило, мусор.

Не все пензенцы знают, что это за конструкции.

«Это раньше вытяжка была, по-моему, из-под домов, чтоб влажности больно не было», - предположил мужчина.

«Камера теплотрассы такая. Проект, наверно, такой», - поправил его напарник.

Общими усилиями коммунальные сооружения опознали. Некоторые содержатся в приличном состоянии - вероятно, еще нужны.

Но большая часть подлежит сносу. Только кто этим должен заняться, если когда-то обслуживавшие конструкции организации уже не существуют?

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 