15.10.2018 | 14:23

Построенные в советском прошлом дома обычно имеют своеобразных спутников - сооружения близ зданий. Это бетонные коробки. Сейчас они в основном разрушенные, из-под обломков виднеется арматура. Внутри, как правило, мусор.

Не все пензенцы знают, что это за конструкции.

«Это раньше вытяжка была, по-моему, из-под домов, чтоб влажности больно не было», - предположил мужчина.

«Камера теплотрассы такая. Проект, наверно, такой», - поправил его напарник.

Общими усилиями коммунальные сооружения опознали. Некоторые содержатся в приличном состоянии - вероятно, еще нужны.

Но большая часть подлежит сносу. Только кто этим должен заняться, если когда-то обслуживавшие конструкции организации уже не существуют?