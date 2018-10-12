12.10.2018 | 13:48

Пензенцы часто задаются вопросом, кто должен ремонтировать дымоход. Особенно он волнует жителей старых домов с древними трубами. Конструкции разваливаются на пятиэтажках и на малоквартирных зданиях.

За состояние дымоходов отвечают управляющие компании.

Житель дома должен обратиться изначально в свою обслуживающую организацию. Та заключает договор с местным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества.

«Дымоходы эти нами тоже проверяются - тяга, потоки воздуха - и прочищаются различными способами», - сообщил председатель областного отделения ВДПО Алексей Булыгин.

Но если конструкция разрушена, то потребуются уже кардинальные меры.

«Есть проблема обрушения дымоходов как со стороны улицы, так и изнутри. Где большие сильные завалы, мы прочистить не можем. Мы рекомендуем либо перебирать дымоходы, либо демонтировать и ставить дымоходы из «сэндвича», уже современные», - добавил Алексей Булыгин.

Немногие управляющие компании пристально следят за состоянием домов и по своей инициативе приступают к ремонту. Чаще всего наблюдательные жильцы начинают тревожиться и самостоятельно требовать замены или ремонта дымохода.