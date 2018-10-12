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Из жизни | В дальнем Арбекове водители нарушают ПДД из-за расположения остановки

12.10.2018|13:33
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Нужен заездной карман для общественного транспорта, а его нет, потому приходится грубо нарушать правила дорожного движения или просто долго ждать. Такова суть жалоб водителей личных автомобилей на участок рядом с библиотекой имени М. Ю. Лермонтова.

Автобусы или маршрутные такси, чтобы принять пассажиров, останавливаются и перегораживают единственную полосу в сторону центра города. Обратно ведут две, но перенаправить одну из них нельзя - тогда встанет встречное движение.

Выход прост и логичен - переоборудовать часть остановочной площадки под заезд. Затрат потребуется не так уж и много, нужно только убрать тротуарную плитку, снять часть грунта, уложить бордюры и заасфальтировать карман.

Тогда можно будет объезжать общественный транспорт, не пересекая сплошную линию разметки (за такой маневр полагается пять тысяч рублей штрафа или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев).

Абсолютное большинство водителей нарушает, чтобы не создавать пробку. Ведь автобусы и маршрутки останавливаются там едва ли не каждые полминуты. Учитывая, что рядом еще и светофор, в час пик будет образовываться огромная очередь. Вот и приходится рисковать.

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