11.10.2018 | 16:33

Две квартиры в доме № 5 на улице Славы не один день затапливает водой с чердака, а коммунальщики никаких мер не предпринимают, жалуется пенсионерка с 4-го этажа.

В 91 год она вынуждена просить о помощи.

«С пятого этажа, а туда - с чердака, не в первый раз, не первый год», - рассказала Александра Дмитриевна.

Соседка сверху подтверждает: проблема есть. Когда она могла, то собирала воду с пола, чтобы хотя бы спасти квартиру снизу. В последние дни пенсионерка лечилась.

«Женщина мне позвонила, я говорю: да, течет. А пока я была в больнице, уже столько натекло, наверно, воды, что протекло и на 4-й этаж», - сообщила Валентина Носкова.

Дверь на чердак оказалась незапертой, поэтому можно было проверить предположения пенсионерок, что сверху что-то подтекает.

То, что чердак открыт, - это одно нарушение. Кроме него, обнаружилось огромное количество экскрементов и битого шифера. Голые трубы, вентиль и сырость вокруг него - немного, но, возможно, основная часть скрывается в глубине.

Нет никаких признаков работы коммунальщиков, вряд ли они пробовали найти проблему и решить ее.