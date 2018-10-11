Две квартиры в доме № 5 на улице Славы не один день затапливает водой с чердака, а коммунальщики никаких мер не предпринимают, жалуется пенсионерка с 4-го этажа.
В 91 год она вынуждена просить о помощи.
«С пятого этажа, а туда - с чердака, не в первый раз, не первый год», - рассказала Александра Дмитриевна.
Соседка сверху подтверждает: проблема есть. Когда она могла, то собирала воду с пола, чтобы хотя бы спасти квартиру снизу. В последние дни пенсионерка лечилась.
«Женщина мне позвонила, я говорю: да, течет. А пока я была в больнице, уже столько натекло, наверно, воды, что протекло и на 4-й этаж», - сообщила Валентина Носкова.
Дверь на чердак оказалась незапертой, поэтому можно было проверить предположения пенсионерок, что сверху что-то подтекает.
То, что чердак открыт, - это одно нарушение. Кроме него, обнаружилось огромное количество экскрементов и битого шифера. Голые трубы, вентиль и сырость вокруг него - немного, но, возможно, основная часть скрывается в глубине.
Нет никаких признаков работы коммунальщиков, вряд ли они пробовали найти проблему и решить ее.
Пусть поставят ветродуи и всё высохнет,чего жаловаться сразу.