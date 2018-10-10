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Из жизни | На остановке у «Буратино» горожанам трудно следить за транспортом

10.10.2018|14:34
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От перемены мест слагаемых сумма впечатлений может стать иной, утверждают те, кто ждет транспорт у магазина «Буратино». На такие мысли наводит новшество: от павильона отделили торговую точку и переместили правее.

Все сделано по закону, ларьки не должны быть совмещены с остановками. Только разместили конструкцию неудачно - она закрывает обзор.

«Надо к дороге выходить, неудобно. Почему сюда поставили? Мы все видели, а сейчас вообще не видно. Надо было наоборот поставить», - возмутилась горожанка.

«Не знаю, почему так сделали, наверно, не продумали. Выходим и смотрим, что там идет. Плохо», - отметила женщина.

Странно, что не учли предыдущих подобных ошибок. Два года назад вместо остановки, совмещенной с торговой точкой, на улице Коммунистической появились две отдельные конструкции - павильон-«пустышка» и ларек. Последний разместили так, что подъезжающий транспорт не было видно.

Тогда пенсионерка предлагала передвинуть конструкции, но на ее просьбы так никто и не отреагировал.

Не исключено, что и на проспекте Победы ларек останется на месте, закрывая обзор.

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