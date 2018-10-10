10.10.2018 | 15:10

Житель дома № 20 на улице Бородина знает свою многоэтажку 30 лет - с момента сдачи. Как тогда уложили асфальт, утверждает мужчина, так он и сохранился до наших дней.

В последнее время состояние покрытия стало критическим.

«Уже года два, наверно, если не больше. В прошлом году уже нельзя было проехать, я ходил в ЖЭУ, они говорят, что к этому отношения не имеют», - сообщил Анатолий Константинович.

Управляющая компания действительно отвечает только за имущество внутри дома. Асфальтировка осуществляется за счет городских или депутатских программ.

После жалоб появились рабочие с крошкой.

«Гляжу, машина здесь, КамАЗ. Они гальки накидали, укатали, и все. Машины ездят же, все опять разбили, всю гальку раскидали. Я по весне еще раз к ним ходил, мне велели обращаться к депутату», - добавил мужчина.

Из-за неровностей во дворе скапливается вода. Когда машины проезжают по ямам, то нередко обрызгивают прохожих.