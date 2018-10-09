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Из жизни | Территория возле хозблоков на улице Фурманова нуждается в уходе

09.10.2018|13:05
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Городок из хозблоков сразу и не найдешь, тропинка еле видна среди густых зарослей. Вокруг бурелом, мусор, как обычно в заброшенных дворах. В глубине спрятан комплекс сараев, когда-то построенных специально для работников одного из предприятий.

Когда возводили дома на улице Фурманова, организация позаботилась о том, чтобы людям было где хранить запасы на зиму. Это не гаражи - даже маленькую машину не загонишь и развернуться негде. Место исключительно для картошки, моркови, бытовых предметов.

«И погреб у меня тут, и овощи кладу. Кому что нравится, мне пригодилось, конечно», - отметил горожанин.

Раньше кладовки были на вес золота. Сейчас ими пользуются в основном только старожилы, Равиль Халилович из их числа. Одно огорчает мужчину: никто не хочет ухаживать за территорией, на которой стоит комплекс из хозблоков.

«Все я делал один. Чтоб трава не росла, кошу, а никому ничего не надо, это уж я откровенно говорю», - добавил он.

Поэтому в последнее время неравнодушный горожанин лишь собирает крупный мусор, сброшенный у дверей.

Думает, бомжи виноваты в создании свалок. Они летом ночевали в кустах у хозблоков, приносили еду, напитки, тряпки. Убирать за собой бродяги не приучены. Добровольцев чистить за ними участок не находится.

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