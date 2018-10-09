09.10.2018 | 13:58

Даже таблички на домах на улице Тепличной разрушаются, о лестнице нечего и говорить. Та, что ведет к дому № 14, рассыпалась и скоро превратится в отличную горку для зимних забав. И строить не надо: только залить водой и дать морозу поработать над покрытием.

Но тогда народ лишится спуска - с Тепличной вниз идти удобно или здесь, или далеко в обход.

«Ее ремонтировали, но сделали как не руками. Такой раствор сделали, что она разрушилась мгновенно», - сообщила местная жительница.

«Стяжка плохая. Из-за цемента, наверно. Плохо идти, страшно, конечно», - пожаловалась ее соседка.

Покрытие отслаивается кусками, высыпается, остается металлический каркас.

Если обслуживающая организация не может сделать лестницу качественно, то, может быть, обходной вариант выйдет дешевле, предполагают жители. Есть внутриквартальная дорога, она ведет к магазинам.

«Обычно делают этот асфальтный бордюрчик на всех дорогах, а здесь мы ходим по проезжей части. Вот внучки приезжают ко мне - даже в магазин посылать я боюсь, у нас много машин все-таки здесь», - добавила женщина.

Имеются в виду полосы, которые окаймляют новыми бордюрами. Только их укладывают, когда ремонтируют дороги по целевой программе.

Проложить асфальтированную тропинку можно, если обратиться с просьбой к депутату по округу включить объект в программу по исполнению наказов избирателей.