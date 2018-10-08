08.10.2018 | 12:41

Пешеходы на улице Лядова пересекают шестиполосную дорогу бегом. На опасном участке имеются зебра, знаки, однако автовладельцы ведут себя агрессивно, не все, но многие не сбавляют скорость. Поэтому мамы хватают малышей в охапку и мчатся, пока на проезжей части относительно свободно.

Горожане обрадовались, когда увидели у перехода новый объект - автоматический регулировщик.

«Очень необходим! Гуляем с детишками - не всегда останавливаются, едут со второй полосы. Поэтому нам очень он нужен», - сообщила женщина.

Новое устройство красовалось день, неделю, месяц, но так и не заработало. Всякий раз пешеходы с надеждой смотрят на светофор, а тот все никак не начинает регулировать движение.

«Необходим он везде, не только здесь, здесь много ходят людей. Поставили, а делать не делают», - пожаловался мужчина.

О регулировщике на улице Лядова люди просили давно, это аварийно опасный участок: несчастные случаи были. Он установлен, но в силу неувязок все еще не подключен, а потому бесполезен.