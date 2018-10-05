05.10.2018 | 13:03

Ни один житель Севера не похвастается излишком удобств в микрорайоне. Особенно раздражают людей плохие дороги и тротуары. Испорченный тротуар на Депутатской - самый настоящий камень преткновения и для гуляющих, и для спешащих по делам пензенцев.

«Здесь яма давным-давно, все время, больше года», - отметила жительница города Пензы.

«Дороги плохие, света нет. Вечером идешь по улицам и вдоль школы, вдоль домов собираешь кочки, а света нет», - сообщила женщина.

Вмятины в тротуаре видны, так как фонарь стоит рядом, в начале улицы Компрессорной. Но вечерней порой люди не слишком вглядываются в то, что под ногами.

«Что тут можно сказать... и так все понятно - ходить тут проблематично», - сделал вывод мужчина.

«Определенно неудобно, особенно с колясками - вообще не пройдешь», - пожаловалась девушка.

Одна из сетевых компаний вела на улице работы, прокладывала свои линии. Следуя правилам благоустройства в Пензе, вернула бы тротуару прежний вид, но не сделала этого. Обрекла пешеходов на Севере на дополнительные неудобства.

Хотя задача не повышенной трудности - поднять колодцы до уровня полотна тротуара и дороги и пригладить поверхность.