05.10.2018 | 12:46

Петр Петрович из дома № 158 на проспекте Строителей в очередной раз собирается измерить температуру горячей воды. Она его давно не устраивает.

Пенсионер всякий раз надеется на изменения, терпеливо ждет целых пять минут, пока стечет холодная. Но назвать горячей жидкость температуры в сорок градусов с небольшим можно с натяжкой.

«Норма - 60-75° С. Это установлено правилами предоставления коммунальных услуг в соответствии с требованиями СанПиНа», - пояснил Петр Петрович.

Бороться за свое право на горячее водоснабжение Петр Петрович начал с прошлого года. Поскольку обращение к председателю ТСЖ не возымело действия, то мужчина написал в жилищную инспекцию. Та выдала предписание устранить нарушение.

Сделать это непросто: дому больше 20 лет, нужно менять трубы в подвале и подъездах. Ремонт начался осенью, вызвав у нескольких членов ТСЖ вопросы.

«Проектно-сметная документация нам не была представлена, мы не знаем, каким образом проводят эту работу. Особенно большое опасение вызывает то, что труба системы обратного водоснабжения почему-то проложена в коридоре», - добавил мужчина.

«Председатель не показывает ничего! Мы письменно обращались и сегодня опять напишем заявление ознакомить нас с этими документами», - сообщил житель дома Иван Васильевич.

Глава ТСЖ «Престиж»» от интервью отказался наотрез. Пояснить что-либо по документам - тоже. Считает, что отыскать все данные можно на сайте ГИС ЖКХ - товарищество там их размещает. Но не все пенсионеры грамотны в этом плане.

Ремонт системы ГВС проводится по решению мартовского общего собрания. В протоколе зафиксировано количество голосов за выполнение предписания жилищной инспекции и замену труб.

Проектно-сметная документация - у председателя, но немало трудностей должны преодолеть члены ТСЖ, чтобы взглянуть на эти бумаги. Почему создаются такие препятствия, необъяснимо.