05.10.2018 | 12:18

В областном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества прокомментировали ситуацию в 1-м проезде Кольцова.

Представитель ВДПО отказался подписывать акт обследования, когда увидел в частном доме газовый котел в подвале без вентиляции.

Хозяйка - мама с двумя малышами - купила дом без технических документов и понятия не имела о проблемах с системой. Они проявились, когда у Юлии Карцевой отключили топливо за неуплату, а возобновлять подачу после погашения долга отказались.

«Я должна была 5 600, даже не дали мне времени найти деньги, но после отключения газа я в течение трех дней нашла деньги, все оплатила, и все равно такие проблемы с газом», - рассказала Юлия.

«Наша организация произвела все замеры, осмотрела все состояние и подготовила необходимую консультацию и акт о том, что данное оборудование непригодно для использования», - отметил председатель областного отделения ВДПО Алексей Булыгин.

Младшему ребенку Юлии год, женщина не может выйти на работу - сидеть с малышом некому. Доход семьи - детские пособия.

Сейчас молодой маме необходимо обратиться в газоснабжающую организацию, чтобы полностью переделали систему. Где взять деньги, Юлия не знает. Кредит отдавать будет нечем.

ВДПО со своей стороны готово помочь.

«Мы предоставим бесплатное обследование, мы осмотрим еще раз каналы, дадим консультационные работы, произведем измерения», - пообещал Алексей Булыгин.

Но это возможно после переоборудования системы. Все снова упирается в деньги и отсутствие времени. По ночам температура уходит в минус, а дом, где живут малыши, не отапливается.