04.10.2018 | 13:24

Путь к дошкольному учреждению на Красной, 26а, труден и полон препятствий и чуждых малышам запахов. Туда ведет дорога, окруженная одичавшими растениями.

Обочины асфальтированной полосы все в пыли, сухой листве, мусоре. От кустарника веет отнюдь не ароматом зелени. Старую ветлу у дороги страждущие граждане облюбовали как удобную ширму - туда они ходят по нужде.

«Это отсутствие культуры у людей. И все, больше ничего», - предположил житель Пензы.

Не только любители горячительного издеваются над старым деревом. Сюда приходят и посетители больницы на улице Красной - не всякому удается найти туалет в лечебном заведении.

«Бросают туда все подряд! Это, наверное, не только алкоголики: там стаканчики из-под йогуртов, флаконы от каких-то шампуней», - отметила жительница Пензы.

По замусоренному пути, впитавшему отвратительные запахи, малыши ходят в дошкольное учреждение с красивым названием «Детствоград».