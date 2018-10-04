Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 окт 2018|20:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  76.05  |  $  66.21

Из жизни | Подвал дома № 158 на улице Аустрина заливает горячая вода

04.10.2018|13:49
Печать

О парной в первом подъезде в доме № 158 на улице Аустрина, куда каким-то образом заливается горячая вода, уже прознали и бомжи. В подъезде настежь открыты окна, слезают побелка и краска.

«Посмотрите, капает даже на голову, до пятого этажа пар стоит», - пожаловалась жительница дома Светлана Ильинична.

По нескольку раз в год рабочие что-то пытаются сделать с трубами во дворе. Последнее вмешательство было в сентябре. Во второй половине месяца горячая вода полилась в подвал дома.

«Что творится у всех! Двери не открываются совсем. Полы (ламинат) у нас в спальне, наверно, скоро уже поднимутся», - предположила жительница дома Наталья Владимировна.

Управляющая организация повесила объявление, призывающее сообщать, если система отопления даст сбой в квартире. Но с этой утечкой компания не справится.

Данное хозяйство принадлежит ресурсоснабжающей организации, которую в известность давно поставили, но кипяток все равно продолжает литься в подвал.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 