04.10.2018 | 13:49

О парной в первом подъезде в доме № 158 на улице Аустрина, куда каким-то образом заливается горячая вода, уже прознали и бомжи. В подъезде настежь открыты окна, слезают побелка и краска.

«Посмотрите, капает даже на голову, до пятого этажа пар стоит», - пожаловалась жительница дома Светлана Ильинична.

По нескольку раз в год рабочие что-то пытаются сделать с трубами во дворе. Последнее вмешательство было в сентябре. Во второй половине месяца горячая вода полилась в подвал дома.

«Что творится у всех! Двери не открываются совсем. Полы (ламинат) у нас в спальне, наверно, скоро уже поднимутся», - предположила жительница дома Наталья Владимировна.

Управляющая организация повесила объявление, призывающее сообщать, если система отопления даст сбой в квартире. Но с этой утечкой компания не справится.

Данное хозяйство принадлежит ресурсоснабжающей организации, которую в известность давно поставили, но кипяток все равно продолжает литься в подвал.