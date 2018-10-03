03.10.2018 | 12:57

В техническом подполье дома № 35 на улице Карпинского слишком много воды. Ее вообще не должно быть, но в пятом подъезде - по колено. В шестом - лишь песок, однако ступать на него люди не рекомендуют, поскольку почва пропитана стоками. Ароматы витают специфические, от них страдают жители трех последних подъездов.

«Все проникает в квартиры, невыносимо находиться в своих же квартирах собственникам, да и вообще проживающим. А у нас еще есть маленькие дети», - пожаловалась местная жительница Любовь.

Пытка зловонием началась 4 августа. Управляющая компания полностью в курсе, жители ее завалили заявлениями.

«Устранять причину нужно, люди платят, все плательщики у нас стопроцентные», - добавила Любовь.

В управляющей компании прокомментировали: одним махом проблема не решается.

«Причиной явилось повреждение канализационного выпуска в 5-м подъезде данного дома. Для выполнения работ по замене данного аварийного участка нами, то есть управляющей компанией, была заказана и получена топосъемка для определения наличия инженерных коммуникаций в месте выполнения работ. Определен объем работ и приобретен необходимый материал», - сообщил генеральный директор ОАО «Жилье-26» Олег Сорокин.

Замена проблемного участка продлится в течение дня, затем подвал осушат, засыплют песком и проведут санитарную обработку для уничтожения запаха. По планам, все будет сделано в течение недели.