03.10.2018 | 13:12

Гневное письмо прислал пензенец, поселившийся в «Арбековской заставе». Городская окраина переживает транспортные трудности.

«О людях подумали - продлили маршрут № 82с до торгового центра у трассы. Это хорошо, но остановку-то не предусмотрели! Щебенкой засыпали болото, туда людей и высаживают. Ни площадки, ни павильона, ни знака - как распознать конечную посреди поля в необжитой местности?» - озадачил и себя, и других горожанин.

И до того, как пришло письмо, телезрители звонили, жаловались на необустроенность.

У торгового центра на окраине - две конечные. Одна фактически в идеальном состоянии: асфальтированная площадка, довольно просторный крытый павильон с широкой скамейкой и корзинами для мусора. Сюда прибывают маршрутки № 77 и 55.

Вторая конечная располагается на пустыре, слегка посыпанном щебнем. На ней в самом деле укрыться негде, даже деревьев нет. Зато автобусы ездят часто - меньше чем за час через пустую конечную прошло четыре.

Как выяснилось, трудности временные, площадку оборудуют. Из управления транспорта и связи сообщили: застройщик планирует установить еще павильоны на полпути от «Арбековской заставы» до конечной у торгового центра. Люди просили и об этом, расстояние действительно большое.