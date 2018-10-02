02.10.2018 | 12:54

Председатель ТСЖ «Луч» на улице Бородина, 17, критически оценивает итоги благоустройства. Похвалиться нечем.

В 2016 году жители по решению общего собрания подали документы на участие в социальном проекте «Наш двор».

Тогда в городе определяли 100 объектов для улучшения территорий. По потребностям населения асфальтировали дорожки, делали парковки, ставили игровые площадки. На Бородина, 17, тоже мечтали о новых аттракционах, дорожках, парковках. Но случилось нечто неожиданное.

«Приехала бригада, положили тротуар без бордюра, сделали парковку, но повредили имеющийся асфальт, и в результате остались одни колдобины. На этом благоустройство закончилось», - сообщила председатель ТСЖ «Луч» Нина Михайловна.

Ни телефонов, ни адресов, ни фамилии руководителя люди так и не узнали от рабочих. И по сей день пребывают в неведении, что это вообще было.

По депутатской программе асфальтировки не было. Значит, все-таки действовал проект «Наш двор». Эти сведения огорчительны для жителей, поскольку теперь у них нет шанса попасть в программы по благоустройству. А они гадали, почему в течение последних двух лет их просьбы отклоняли.

«Собираем документы, собрания, люди готовы принять какое-то участие. Но нас пока не берут ни в одну из программ», - добавила Нина Михайловна.

Жители получили асфальт, наложенный кое-как на старые бордюры, и изуродованную внутриквартальную дорогу.