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Из жизни | В Пензе молодая мать с двумя детьми осталась без газа

02.10.2018|14:19
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Юлия Карцева живет в старом доме в 1-м проезде Кольцова. Она купила его в декабре прошлого года, вложив материнский капитал.

Женщина не догадывалась, какого кота в мешке получила. Из-за денежных трудностей она не могла вносить плату за газ. Причем прежний хозяин тоже задолжал за голубое топливо. Накопилась сумма почти в шесть тысяч.

«Ну, конечно, знала. Я живу от детских до детских, мне нечем было платить», - объяснила Юлия.

Получив пособие, молодая мать погасила долги, но газ ей не подключили. Представитель Всероссийского добровольного пожарного общества пришел проверять вентиляционные каналы, дымоход и ужаснулся: котел размещен в подвале.

«Он должен стоять, например, на кухне, отдельно, или в кочегарке, или в топочной, чтоб на видном месте. Не в подвале, потому что здесь скапливается газ и может произойти взрыв или отравление», - сообщил представитель областного отделения ВДПО Василий Усачев.

Как жил бывший владелец, как перезимовала Юлия с малышами - просто чудо.

Акт обследования не подписан. Малоимущую женщину поставили перед фактом: надо доставать котел из подвала и переделывать систему. У Юлии - ни копейки, а надо тысяч 10-15 как минимум. Пособиями расходы не покрыть.

Сейчас мать не может готовить еду детям, в доме уже холодно. Один из малышей - грудничок.

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Гость|02.10.2018 19:00|

Пусть соседей мужиков попросит,в должка перенесут. Это же бугровка,там через дом сварщики живут.

Гость|02.10.2018 19:08|

а слабо милионерам местным помочь в беде или у них сразу поубавиться или им помощь нужна для других но только не тех кто рядом .

живет от пособия до пособия с грудничком --полная безнадега или когда сопьется от этой безнадеги и бросит детей все орать и обзывать начнут ....... соцслужбы тоже как всегда в стороне т к работать надо а не галочки о работе ставить

Гость|02.10.2018 19:30|

Там недалеко Валера сварщик живёт,он его за 2 часа перенесёт.

Гость|02.10.2018 19:41|

Работу с газом должны производить сертифицированные специалисты. Не экономьте на безопасности!

Гость|02.10.2018 20:02|

Как надоели попрошайки! Нарожают и прикрываются детьми! Самки течные!

Имя: Гость
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