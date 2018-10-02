02.10.2018 | 14:19

Юлия Карцева живет в старом доме в 1-м проезде Кольцова. Она купила его в декабре прошлого года, вложив материнский капитал.

Женщина не догадывалась, какого кота в мешке получила. Из-за денежных трудностей она не могла вносить плату за газ. Причем прежний хозяин тоже задолжал за голубое топливо. Накопилась сумма почти в шесть тысяч.

«Ну, конечно, знала. Я живу от детских до детских, мне нечем было платить», - объяснила Юлия.

Получив пособие, молодая мать погасила долги, но газ ей не подключили. Представитель Всероссийского добровольного пожарного общества пришел проверять вентиляционные каналы, дымоход и ужаснулся: котел размещен в подвале.

«Он должен стоять, например, на кухне, отдельно, или в кочегарке, или в топочной, чтоб на видном месте. Не в подвале, потому что здесь скапливается газ и может произойти взрыв или отравление», - сообщил представитель областного отделения ВДПО Василий Усачев.

Как жил бывший владелец, как перезимовала Юлия с малышами - просто чудо.

Акт обследования не подписан. Малоимущую женщину поставили перед фактом: надо доставать котел из подвала и переделывать систему. У Юлии - ни копейки, а надо тысяч 10-15 как минимум. Пособиями расходы не покрыть.

Сейчас мать не может готовить еду детям, в доме уже холодно. Один из малышей - грудничок.