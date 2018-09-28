28.09.2018 | 17:08

Когда подрядчики приходили делать замеры разрушенного крыльца у дома № 8 на улице Тепличной, с ними успел пообщаться активист из многоэтажки Павел. Он уверен, что их визит был вызван его жалобой в эфире 11 канала на прошлой неделе.

Один из жильцов утверждает, что из-за падения со ступенек один человек даже погиб.

«Сейчас здесь живет бабушка - участница войны, 94 года, и она только вчера сидела и жаловалась мне: «Вот я воевала-воевала, зенитчицей была, а как обо мне здесь заботятся», - рассказал мужчина.

Шестиподъездный дом строился в три этапа, третий подъезд со злополучным крыльцом возводился в начале века. Ступени износились, проблема обострилась около пяти лет назад. С каждым годом она только углубляется.

Средства на счете многоэтажки есть, поэтому люди и рассчитывают на ремонт.

«Дом военных, здесь пенсионеры живут, люди, которые прослужили не один год. Я думаю, они достойны жить в хороших условиях. Сказали, в течение недели это будет устранено, дай бог, если сделают. А когда наши деньги целенаправленно не приходят к нам - такое отношение просто не нужно», - поделился активист дома Павел.

Жители настаивают на качественном ремонте - с окантовкой ступеней металлическим каркасом, обшивкой металлическими листами. Заплатки из цемента, как известно, долго не держатся.