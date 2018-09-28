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Из жизни | Деревья на Овражной могут стать помехой движению пешеходов и автомобилей

28.09.2018|15:35
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Не нужно быть специалистом, чтобы понять - березам на Овражной не долго осталось стоять на земле. Они скоро рухнут и, вполне очевидно, упав, перегородят дорогу. Хорошо, если на ней в этот момент никого не будет. Но Овражная редко пустует, даже по ночам по ней ездят автомобили и ходят люди.

«Их не спиливают, даже большие машины проедут - все время задевают, падают эти деревья, потому что клены - они же такие хрупкие деревья. И потом, в этом году наконец-то спилили, а ветки-то не вывезли. Машины едут - обдираются», - сообщила жительница г. Пензы Валентина Александровна.

Хорошо, что лишнее отпилили; плохо, что мало; еще хуже - теперь лежат высохшие обрубки, как готовый горючий материал.

Рядом кладбище, там тоже сплошь старые деревья, а через дорогу - частный сектор, где дома стоят плотно. Пожарная машина в случае ЧП близко не подъедет.

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Гость|28.09.2018 19:45|

Люди приезжают навещать своих родных, а сних опять деньги.Откуда у людей болеющих онклогией деньги. Это не чинуши отдыхающие в Израиле.

Имя: Гость
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