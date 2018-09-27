27.09.2018 | 13:53

Пассажиры на улице Толстого никак не дождутся остановочного павильона. Одна из самых частых жалоб в последнее время - именно на его отсутствие. Эта площадка редко пустует: люди едут в Арбеково, на проспект Победы, в Заводской район.

«Неудобно, нужна остановка. К тому же холодно стало, дожди начались. Стоять под зонтом, потом в автобус прыгать радости нет», - заявили горожане.

Павильон исчез несколько месяцев назад, что повергло людей в недоумение. Он не был сломан, стоял на оборудованной площадке. На противоположной стороне пассажиры не страдают - у них и крыша есть над головой, и скамеек достаточно. Здесь же от ливня спасают только деревья.

«В жаркую погоду душно, сейчас укрыться негде. Почему убрали прежнюю - никто не знает, ничего не объясняли. Была вроде неплохая, может, хотели элегантную сделать?» - отметила пензячка.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства заявили: павильон будет установлен. Он есть, его сейчас приводят в порядок, а как подремонтируют - привезут на место. Сроком обозначено 5 октября.