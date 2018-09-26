26.09.2018 | 15:39

Дорожники и сетевики связаны одной цепью. Первые регулярно задают ресурсникам сложные задачи по поиску крышек колодцев под асфальтом. Не один раз организациям, обслуживающим трубы, приходилось разламывать новое покрытие.

В идеале дорожники должны оставлять метки - углубления на месте люков. Представители ресурсоснабжающего предприятия добирались бы до колодца и затем поднимали бы его до уровня проезжей части.

На перекрестке Красной и Свердлова нужно нарастить люк почти на полметра.

Задача не одного дня для коммунальщиков - выравнивание требует времени. Автомобилистам тоже проблем добавилось, поскольку на Красной из-за ремонта колодца пришлось перекрыть целую полосу.