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Из жизни | В Пензе дорожные организации создают неудобства коммунальным службам

26.09.2018|15:39
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Дорожники и сетевики связаны одной цепью. Первые регулярно задают ресурсникам сложные задачи по поиску крышек колодцев под асфальтом. Не один раз организациям, обслуживающим трубы, приходилось разламывать новое покрытие.

В идеале дорожники должны оставлять метки - углубления на месте люков. Представители ресурсоснабжающего предприятия добирались бы до колодца и затем поднимали бы его до уровня проезжей части.

На перекрестке Красной и Свердлова нужно нарастить люк почти на полметра.

Задача не одного дня для коммунальщиков - выравнивание требует времени. Автомобилистам тоже проблем добавилось, поскольку на Красной из-за ремонта колодца пришлось перекрыть целую полосу.

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