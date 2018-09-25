25.09.2018 | 12:58

Каждое утро дворник выходит за забор детсада № 110 на Коммунистической, который соседствует с Дунаевским переулком, и грузит в мешки мусор. Его территория - вокруг сада. А тот участок, что рядом, дворник расчищает просто по велению сердца и потому, что не гнушается работой. Однако терпению есть предел.

«Если разгрести дальние кусты, бутылок 20 за раз можно собрать. За гараж не заходил, а вокруг все убираю. Уже надоело, мер-то никаких не принимается», - рассказал мужчина.

Дунаевский переулок проходит между заборами детсада и лицея № 29. Он необитаем - раньше здесь стояли частные дома, потом все снесли. Осталась тропинка, по бокам заваленная мусором. В укромные места переулка любят приходить нетрезвые люди.

«На Гусиловском пьют, бутылки все сюда приносят, по ночам выкидывают. Невозможно!» - отметил работник.

Он считает, что у участков наверняка есть хозяева. Границы, конечно, стерты - от заборов бывших домов лишь обломки остались. Но если бы рачительный человек прибрал к рукам территорию, то разом исчезли бы пьющие компании, любящие кидать бутылки к забору детсада и лицея.