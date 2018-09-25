25.09.2018 | 13:23

В районе новостроек на улице Чапаева осенью 2017-го случилась авария на тепловых сетях. Тогда же на свежепроложенных коммуникациях начались раскопки, изуродовавшие и дорожное покрытие.

«Частично заменили трубопровод. Зимовало все в разрытом виде, прикрытое гравием. Большие ямы образовались, мы носили сюда мусор, чтобы их немножко заровнять», - рассказала местная жительница.

Прошли зима, весна, наступило лето - время ремонта. Коммунальщики прибыли в очередной раз, и изувеченный асфальт разбился еще сильнее.

Попутно рядом с домами № 101 и 103 начали разрушаться площадки рядом с колодцами - грунт где вспучился, где провалился, словно под землей идут тектонические процессы. Жильцы стали опасаться, не уйдут ли в пропасть их новенькие трехэтажки, куда люди заселились в 2015 году.

«Мы сами засыпали и плитку, и камень, и кирпичи, чтобы яму засыпать - она очень глубокая. В провалах глубина - 15-20 сантиметров. Это сверх всяких норм - я сама водитель, я знаю», - добавила женщина.

В середине лета к дому подвезли кучу глинистой почвы вперемешку с обломками бетонных блоков. У хозяев квартир возникли вопросы: куда их собрались сыпать и успеют ли до дождей, которые размоют груду в два счета.

Дома и наспех благоустроенная территория все еще находятся на гарантийном обслуживании у застройщика.