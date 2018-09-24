24.09.2018 | 13:57

Транспортное сообщение Западной Поляны с другими районами Пензы беспокоит горожан. В часы пик уехать сложно.

«Началось все осенью прошлого года. 33-й до тех пор ходил нормально, а потом что-то произошло - и все. Только сегодня ехала с Южной - битком маршрутка! Даже от Южной уже мест не хватало», - раскритиковала изменения Любовь Васильевна.

Еще одно важное направление - от Западной Поляны до Терновки и обратно. Пассажиропоток на нем растет.

«Для 30-го и 130-го, по-моему, всех дел - прибавить по паре автобусов на маршрут на утро. Молодежи едет уйма, это же теперь молодежный район, там сколько домов настроили», - добавила женщина.

Она отметила, что днем подобных проблем не бывает. Они свойственны только утренним и вечерним часам.