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Из жизни | Пензенцы раскритиковали график движения городского транспорта

24.09.2018|13:57
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Транспортное сообщение Западной Поляны с другими районами Пензы беспокоит горожан. В часы пик уехать сложно.

«Началось все осенью прошлого года. 33-й до тех пор ходил нормально, а потом что-то произошло - и все. Только сегодня ехала с Южной - битком маршрутка! Даже от Южной уже мест не хватало», - раскритиковала изменения Любовь Васильевна.

Еще одно важное направление - от Западной Поляны до Терновки и обратно. Пассажиропоток на нем растет.

«Для 30-го и 130-го, по-моему, всех дел - прибавить по паре автобусов на маршрут на утро. Молодежи едет уйма, это же теперь молодежный район, там сколько домов настроили», - добавила женщина.

Она отметила, что днем подобных проблем не бывает. Они свойственны только утренним и вечерним часам.

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Гость|24.09.2018 19:10|

В Пензе есть график движения общественного транспорта?

Гость|24.09.2018 19:37|

его нет...частники сами как хотят так и делают

Гость|24.09.2018 19:42|

Велосипедные дорожки в помощь. Ваня так и сказал.

Гость|24.09.2018 20:14|

Только что прочитал,что власти Подмосковья оштрафовали перевозчиков на очень кругленькую сумму за отсутствие графика движения.

А у нас кого-то нибудь оштрафуют или опять депутат будет шантажировать :"Дай деньги,дай деньги,дай деньги"

Гость|24.09.2018 20:29|

График- это поминутное расписание движения транспортного средства с указанием проследования его на остановках. То, что было ранее на столбах, рядом с остановками ,где указывался промежуток, зачастую до 40-60 минут(угадай когда он проидет), не являлось графиком движения. Следовательно, в Пензе никогда и не было графика движения общ транспорта, хотя и ходил он более регуляргно. Что критикуем? то ,чего и не было?

Гость|24.09.2018 20:43|

«Началось все осенью прошлого года. 33-й до тех пор ходил нормально, а потом что-то произошло - и все. Только сегодня ехала с Южной - битком маршрутка! Даже от Южной уже мест не хватало», - раскритиковала изменения Любовь Васильевна.

Да ещё при этом на этом маршруте хватает наглости пускать утром и вечером маршрутки 13-местные Газели. Так за какой комфорт мы платим? А зимой ждать по полчаса на морозе, как в прошлые зимы? Вы что творите, безмозглые организаторы транспортного сообщения?

Гость|24.09.2018 21:42|

33 очень ужасно ходит... Маршрутка битком. Полгода назад хоть 86 маршрутка спасала,так и её отменили

Гость|24.09.2018 22:16|

Злости не хватает на маршрут 82с, уже в 20:00 не возможно уехать.ждешь часами это нормально?. Может решить эту проблему пора уже?

Гость|24.09.2018 22:55|

После 18:00 вообще не возможно уехать с западной поляны в Терновку. Интервал у 30 маршрута 40 мин. Хотя до смены перевозчика 30 ходила через 10-15 мин,не было проблем.

Гость|25.09.2018 01:55|

Гость писал(a):

В Пензе есть график движения общественного транспорта?
В Пензе графики есть только на бумаге. Это как с забором - написано одно, а там на самом деле гвозди. Так вот у нас в Пензе только гвозди. Везде. Чего не коснись - плохо будет только тебе, а ответственных нет.

Имя: Гость
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