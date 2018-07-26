26.07.2018 | 14:24

Высохшая береза на перекрестке улиц Бурмистрова и Кривозерье заметно потеряла устойчивость: дерево тянет к земле. Михаил из Татарстана, приехавший в Пензенский край в гости, удивился, увидев такой непорядок.

«Надо обязательно обезопасить, надо спилить. Я из Казани, у нас там такого нет. При мне пилили: подгоняли машину, начинали сверху - у них уже все налажено», - рассказал он.

Как человек поживший, повидавший многое, мужчина знает, какой урон могут нанести высохшие великаны.

«В лесу падают часто. За грибами ездим в лес, там часто падают. Это очень опасно - прибьет. А если ребенка?» - добавил Михаил.

Возможно, на березу в Кривозерье просто не успели обратить внимание. Отыскать ее просто: она единственная высохшая на перекрестке с Бурмистрова.