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Из жизни | В Кривозерье сухая береза может стать причиной трагедии

26.07.2018|14:24
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Высохшая береза на перекрестке улиц Бурмистрова и Кривозерье заметно потеряла устойчивость: дерево тянет к земле. Михаил из Татарстана, приехавший в Пензенский край в гости, удивился, увидев такой непорядок.

«Надо обязательно обезопасить, надо спилить. Я из Казани, у нас там такого нет. При мне пилили: подгоняли машину, начинали сверху - у них уже все налажено», - рассказал он.

Как человек поживший, повидавший многое, мужчина знает, какой урон могут нанести высохшие великаны.

«В лесу падают часто. За грибами ездим в лес, там часто падают. Это очень опасно - прибьет. А если ребенка?» - добавил Михаил.

Возможно, на березу в Кривозерье просто не успели обратить внимание. Отыскать ее просто: она единственная высохшая на перекрестке с Бурмистрова.

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