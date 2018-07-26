26.07.2018 | 14:55

Жители 45-го дома на улице Красной потеряли покой из-за «музыкального» люка на проезжей части.

«Этот колодец и там дальше целая серия: бах-бах-бах! Этот еще слабенько, его маленько забили», - рассказал и показал местный житель Владимир Петрович.

В двух шагах еще один люк, полуоткрытый и потому специально отмеченный старой покрышкой. Опасность не только в возможности провалиться: санитарное состояние вызывает тревогу, так как из отверстия вытекает какая-то жидкость с характерным запахом.

«Вонища оттуда. И так круглый год. Прочистят, и опять потекло на Чкалова. Культурный центр, политехнический институт, молодежь, иностранные студенты - и тут такое», - посетовал мужчина.

Рабочие, проводящие в этом районе ремонт, частично присыпали зловонный люк асфальтной крошкой, а другие обещали установить заново, переделав под новый уровень твердого покрытия.