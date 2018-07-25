25.07.2018 | 16:06

Один за другим получают травмы пожилые люди на лестнице десятого подъезда на проспекте Строителей, 48. Они падают и скатываются по ступеням, если повезет, в объятья прохожих.

«Ногой задела, камень вылетел - и я кубарем. Хорошо, мужчина здесь проходил, он меня поймал. А то я бы вдребезги, насмерть бы разбилась», - рассказала местная жительница Лидия Михайловна.

Ее соседка Галина Сергеевна полетела вниз в неудачное время, когда добрый человек мимо не шел.

«Стала спускаться, задела и шлепнулась. Не могла встать. До сих пор больно отдает», - пожаловалась она.

Травмы люди из этой многоэтажки получают не первый год. В 2016-м состояние лестницы было еще хуже. С тех пор, по словам Лидии Михайловны, кое-что все-таки сделали.

«Песочек развели, цементом залили - с месяц было нормально. После зимы ни встать ни лечь. Мне кажется, в растворе был один песок, цемента там нет», - предположила пенсионерка.

Ступени быстро пришли в негодность, а приваренные металлические уголки теперь только мешают.