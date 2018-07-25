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Из жизни | Пензенцы с нетерпением ждут обновления тротуара на ул. М. Горького

25.07.2018|16:03
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Горожане удивляются особенностям пешеходной зоны улицы Горького: часть вдоль сквера покрыта плиткой, противоположная, у областного суда, - разбита.

«Такие неудобства! Заделать эти рытвины - и все. Плевое дело для государства», - пожаловался пенсионер Александр Михайлович.

По соседству мастера укладывают плитку на Володарского. Горожанам осталось надеяться, что они заглянут и на улицу Горького.

«Сейчас город принимает новый облик. Очень много делается и на дорогах. Поэтому я считаю, что и тут будет порядок», - оптимистично отметила пензячка Полина Васильевна.

В 2017 году тротуары в Пензе начали украшать плиткой, в 2018-м программу продолжили. В департаменте ЖКХ говорили, какие именно дорожки выровняют.

«У нас еще есть объекты: ул. М. Горького, параллельно с этим ведутся работы на Кирова и Карла Маркса, на Советской. Там мы все закругляем в плитке. Еще есть объект на улице Кирова, противоположная сторона от М. Горького до улицы Славы», - сообщил заместитель директора Департамента ЖКХ города Пензы Валерий Яцко.

Значит, скоро дорожки по обеим сторонам Горького станут одинаковыми.

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Гость|25.07.2018 18:46|

В 2017 году тротуары в Пензе начали украшать плиткой, в 2018-м программу продолжили. Скоро осень, конец красоте, и плитке тоже весной будет кобздец грязь, с землей. Гарантийные обязательство по ремонту плитки не предусмотрены так как разбивается плитка тяжёлой техникой, а это не гарантийные обязательства.. Ура плитку положили блин!!!!

Гость|25.07.2018 19:01|

Люди ждут с нетерпением когда этот бардак и безумная трата средств в никуда -прекратиться.

Гость|25.07.2018 19:35|

Пензенцы ждут не дождутся бордюров, бордюров, бордюров...

Гость|25.07.2018 19:49|

А мне пох...

Имя: Гость
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