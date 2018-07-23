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Из жизни | Ямы во дворе на Минской расстраивают пешеходов и водителей

23.07.2018|15:34
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Два дома объединены общей проблемой: во дворе 18-го и 16-го строений на улице Минской дорога такова, что на нее жалуются и пешеходы, и водители. Одни месят грязь ногами, другие рискуют подвеской своей машины. Прыгать на ухабах небольших участков сейчас особенно обидно, учитывая, какие деньги вкладываются в обновление крупных автодорог.

«Во дворах вообще все ужасно. А так делают, молодцы, на дорогах хорошо становится, лучше, чем было. А здесь, конечно, такие ямы, что машина убивается. Можно объехать вокруг, а по двору если только потихонечку», - отметил пензенец Вадим.

Местный старожил Павел поделился собственным мнением о том, каково здесь пешеходам.

«Мы уже привыкли. А машины благодаря ямам хотя бы скорость сбавляют. Пускай здесь так будет. И вообще это бесполезно: раскопали и забыли, никто даже не ровняет, никто не восстанавливает. Там перекопали - и забыли. Ничего страшного!» - высказался он.

Так при безалаберном отношении коммунальщиков и появляются своеобразные ограничители скорости, которые суровые жители даже благодарят.

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