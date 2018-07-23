23.07.2018 | 15:46

Житель Арбекова Аркадий Нухимович оценил перекресток улиц Тернопольской и Бородина как неудобный и опасный. Если, переходя первую, можно ориентироваться на автоматический регулировщик с зеленым и красным человечками, то на второй такого не установили, и встает вопрос, как шагать через дорогу. Можно было бы ориентироваться на сигналы, предназначенные для автомобилистов, но и с этим есть проблемы, считает мужчина.

«Светофор повернут в сторону водителей, а не в сторону пешеходов. Пешеход не видит, как можно идти. Здесь надо что-то еще придумать», - рассказал он.

Самый простой вариант - дополнительные автоматические регулировщики, которые подсказывают пешим горожанам, когда можно двигаться вперед.

«Как и на других перекрестках, поставить светофоры, которые повернуты лицом к пешеходу, тогда нам видно. На всех остальных переходах это сделано, а здесь еще нет. Стоим, ждем, пытаемся перейти. Иногда получается, что машина на нас едет, поскольку они не понимают, что мы не видим сигнала. Может и сбить», - добавил пенсионер.

Возникает конфликтная ситуация: люди за рулем думают, что пешеходы специально грубо нарушают правила, и начинают сигналить и браниться.