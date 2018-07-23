Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 июл 2018|19:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+26oC
Завтра | Ливень |
  74.13  |  $  63.20

Из жизни | Пешеходы испытывают неудобства, пересекая дорогу на улице Бородина

23.07.2018|15:46
Печать

Житель Арбекова Аркадий Нухимович оценил перекресток улиц Тернопольской и Бородина как неудобный и опасный. Если, переходя первую, можно ориентироваться на автоматический регулировщик с зеленым и красным человечками, то на второй такого не установили, и встает вопрос, как шагать через дорогу. Можно было бы ориентироваться на сигналы, предназначенные для автомобилистов, но и с этим есть проблемы, считает мужчина.

«Светофор повернут в сторону водителей, а не в сторону пешеходов. Пешеход не видит, как можно идти. Здесь надо что-то еще придумать», - рассказал он.

Самый простой вариант - дополнительные автоматические регулировщики, которые подсказывают пешим горожанам, когда можно двигаться вперед.

«Как и на других перекрестках, поставить светофоры, которые повернуты лицом к пешеходу, тогда нам видно. На всех остальных переходах это сделано, а здесь еще нет. Стоим, ждем, пытаемся перейти. Иногда получается, что машина на нас едет, поскольку они не понимают, что мы не видим сигнала. Может и сбить», - добавил пенсионер.

Возникает конфликтная ситуация: люди за рулем думают, что пешеходы специально грубо нарушают правила, и начинают сигналить и браниться.

0
0
0
0
Гость|23.07.2018 18:41|

Там вообще переход идиотский - чтобы со стороны рынка попасть в "Пятерочку" и наоборот, надо перейти дорогу 3 раза, потому что на четной стороне ул. Бородина вообще нет светофора.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!