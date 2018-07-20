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Из жизни | Жители пр. Строителей, 30, страдают из-за неработающего лифта

20.07.2018|14:04
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На девятый этаж дома № 30 на проспекте Строителей нужно идти пешком, на пути отодвигая развешанные как попало провода. Лифт перестал работать после пожара две недели назад, когда на седьмом этаже ночью сгорела кладовка.

«Через две ступеньки я, например, задыхаюсь уже. Сколько я буду идти, минут 40?» - пожаловалась местная жительница.

Сейчас у некоторых пожилых инвалидов на дорогу в соседний магазин и обратно уходит около часа, из них 40 минут - на преодоление ступеней. Люди пытались выяснить, что с лифтом и когда он начнет работать.

«Куда-то в Минск должны послать за этой запчастью», - рассказала одна из жительниц дома.

«От месяца до трех месяцев. Это что же, мы так и будем? А с дачи? Несешь и огуречки, и картошечку...» - посетовала ее соседка.

Вопросы есть и к состоянию подъезда. Люди за свой счет поменяли сгоревшие электросчетчики, сейчас сами пытаются постепенно отмывать стены и потолок, чтобы избавиться от запаха, который даже через полмесяца проникает в квартиры.

В подъезде необходим нормальный ремонт. Пока отсутствуют стекла в окнах двух этажей, на одном коммунальщики натянули полиэтиленовую пленку.

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