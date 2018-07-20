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Из жизни | На ул. Московской порыв ветра разрушил металлический забор

20.07.2018|13:53
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На улице Московской шквалистый ветер опрокинул ограду участка рядом с драмтеатром. Много лет назад его заполучил один из предпринимателей, но освоить не смог, ничего не построил.

Городские старожилы обошли власти всех уровней, но так и не смогли добиться возвращения прежнего облика центральной точки столицы Сурского края.

Забор раздражал, за него кидали мусор. Огороженный участок превратили в общественный туалет. Деревья и кустарники буйно разрастались, пока их не укротил сильный ветер.

«Сквер должен быть. Здесь центр города, храм культуры рядом. Я все время говорю: неужели не жалко людей, которые здесь ходят? Мы просто переживаем! И вот на тебе: стихия сделала то, что не могли сделать власти», - отметила горожанка.

Природа всерьез взялась за очистку места: стихия повалила несколько деревьев, которые поломали забор.

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