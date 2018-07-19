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Из жизни | После сноса расселенных домов в Жемчужном проезде провалился асфальт

19.07.2018|14:38
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В Жемчужном проезде после сноса старых домов на расположенной рядом дороге образовались глубокие провалы. Здесь проложены сети, которые питали бараки. Ныне в них нужды нет, а ямы остались.

«Они здесь меняли все, так и оставили. Дома ломали, где-то что-то отключали, и все», - рассказал один из местных жителей.

Сигнальный забор установлен только у одного провала, колодец по соседству не прикрыт, поджидает, как ловчая яма, своих жертв. Но пешеходов это не пугает: люди и не к таким страшилкам привыкли.

«Они у нас тут всю жизнь такие», - отметила прохожая.

«Я пока еще не слепой. Вот буду слепой, обязательно туда попаду», - добавил пензенец.

Люди отнеслись к временным неудобствам спокойно, они внимательнее смотрят под ноги и выбирают тропинки поровнее.

«Куда же теперь деваться от этого. Когда идет снос домов, всегда такое безобразие. В одночасье никто ничего не сделает», - высказалась еще одна горожанка.

Но провалы все же просят засыпать, ведь здесь ходят не только местные, знающие каждую кочку. Бывают люди приезжие, которым ничего не стоит угодить в ловчую яму.

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