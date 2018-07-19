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Из жизни | На улице Кулакова во время сильного ветра упали дерево и столб

19.07.2018|14:55
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На улице Кулакова под натиском ветра рухнуло дерево, которое стояло у торца многоэтажки № 13. Одновременно на земле оказался и железобетонный столб. Видимо, его потянул вниз провод, на который рухнул ствол.

«Ураган был, ветер дунул - и оборвало. Хорошо, хоть никого не было (лужи были страшные), а то убило бы кого-нибудь», - рассказал один из местных жителей.

Ужаснулись картине и прохожие.

«Страшно. Я вчера в самый дождь попала. Ой, что тут творилось!» - поделилась одна из них.

Теперь встал вопрос о вывозе ствола и веток, ведь оперативно коммунальщики действовали только сначала.

«Приехал «Зеленстрой», спилили его окончательно, бросили - и все. Мы говорим: «А как убирать?» Здесь же все на дороге было. Они сказали, что это ЖЭУ будет делать, а до них мы все не дозвонимся», - пояснила живущая здесь пенсионерка.

Электрики, кстати, тоже почему-то бросили столб.

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