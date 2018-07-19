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Из жизни | На улице Красной пензенцы спотыкаются на разрушающейся лестнице

19.07.2018|14:45
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Улица Красная круто поднимается вверх, и в помощь прохожим здесь когда-то была обустроена лестница с перилами, но за годы использования ступени стали разрушаться. Сейчас шагать по ним стало сложно и пожилым, и молодым - необходима реставрация.

«Лестница в плохом состоянии, ступеньки все погнуты. Если девушка вдруг, не дай бог, на каблуках, считай, ей очень не повезло», - рассказала горожанка.

«Наверху самый проблемный участок, потому что там ступеньки больше сваливаются», - отметил юный пензенец.

Местные об этом знают. Может, потому часто здесь бывающие представительницы прекрасного пола носят обувь исключительно на плоской подошве - на каблуках здесь никого не увидишь.

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