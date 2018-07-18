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Из жизни | В Пензе тротуар около онкодиспансера разрушается сорняками

18.07.2018|14:57
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Буйная растительность вытесняет асфальт и берет в плен пешеходную дорожку на улице Лядова. От твердого покрытия остаются какие-то клочки - сорняки сильнее, дела рук людских им нестрашны.

Тротуар находится между домом № 10 и оградой онкологического диспансера. По нему обычно шагают местные, а также посетители центра сердечно-сосудистой хирургии, он в нескольких десятках метрах.

«Кардиоцентр этот федерального значения. Все-таки здесь дороги должны быть хорошими, а получается, что они невозможные - ходить тяжело», - отметила жительница Пензы Таисия Петровна.

Сорнякам ничто не мешает развиваться и захватывать новые территории, ведь на них не покушаются. На днях они получили мощную подпитку: у дома прорвалась канализационная труба, сточные воды залили дорожку. Остаткам асфальта это не на пользу.

«Я и хуже видела, но и здесь хорошего-то нет ничего. Автомобильную дорогу хорошую сделали, а здесь никуда не годится», - посетовала горожанка Татьяна Николаевна.

На противоположной стороне тротуара нет. Шагать по проезжей части не выход, автомобильное движение оживленное.

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Гость|19.07.2018 01:17|

Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://tabakinfo.blogspot.com Не прикладывая никаких волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, а курил 16 лет!

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