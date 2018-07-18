18.07.2018 | 14:35

Натяжной потолок в квартире супругов Вороновых доказал свою прочность: удержал тяжелый груз. В противном случае пензенцев с Бурмистрова, 5а, отвезли бы в травматологию. В половине четвертого утра глава семьи услышал треск и открыл глаза.

«Я увидел, что начал опускаться потолок, разбудил жену: «Скорее давай выбегай». Мы выбежали и уже позвонили», - рассказал Игорь Воронов.

Дом № 5а на Бурмистрова - бывшее общежитие, постройка советских времен. Возводились такие здания в качестве временного жилья, но люди ютятся здесь и по сей день. Ветхий фундамент, гнилые полы, крыша в дырочку. Так и неясно, что же рухнуло, части потолочной плиты или штукатурка.

Владелец комнаты решил попытаться сохранить натяжное полотно. Он вызовет мастера, а отремонтировать потолок обещали специалисты МУП Первомайского района.