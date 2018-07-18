Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 июл 2018|02:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+18oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.13  |  $  62.90

Из жизни | В квартире пензенцев на Бурмистрова, 5а, рухнул потолок

18.07.2018|14:35
Печать

Натяжной потолок в квартире супругов Вороновых доказал свою прочность: удержал тяжелый груз. В противном случае пензенцев с Бурмистрова, 5а, отвезли бы в травматологию. В половине четвертого утра глава семьи услышал треск и открыл глаза.

«Я увидел, что начал опускаться потолок, разбудил жену: «Скорее давай выбегай». Мы выбежали и уже позвонили», - рассказал Игорь Воронов.

Дом № 5а на Бурмистрова - бывшее общежитие, постройка советских времен. Возводились такие здания в качестве временного жилья, но люди ютятся здесь и по сей день. Ветхий фундамент, гнилые полы, крыша в дырочку. Так и неясно, что же рухнуло, части потолочной плиты или штукатурка.

Владелец комнаты решил попытаться сохранить натяжное полотно. Он вызовет мастера, а отремонтировать потолок обещали специалисты МУП Первомайского района.

0
0
0
0
Гость|18.07.2018 22:50|

Дом советской постройки - держится на натяжном потолке

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!