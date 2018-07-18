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Из жизни | На ул. Вяземского пенсионерка страдает из-за протечек и сквозняка

18.07.2018|14:48
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Сверху топит, снизу дует: Валентине Васильевне из 29-го дома на улице Вяземского приходится жить в невыносимых условиях. Женщина пожаловалась на протечку в ванной, из-за чего на потолке образовались желтые пятна и плесень.

«Беспокоит с 22 марта. Начальство ходит каждый день: стучали, долбили, сверлили два года. Они говорят, что не виноваты. Они думают, это от того стояка. Но там все сухо, у них вентиль совсем другой», - рассказала пенсионерка.

История так и осталось загадкой - у кого находится источник протечки, непонятно.

«Теперь эти соседи скрылись, и ЖКО не знает, кто там проживает. И стучат, и ходят, но не ходили, когда я им акт отдала (в ЖКО акт составили)», - продолжила горожанка.

Женщина хочет обратиться в суд, но пока до конкретного дела не дошло. Другая проблема - на кухне, точнее под ней, в техническом подполье.

По просьбе Валентины Васильевны родственник заделал отверстия, сквозь которые сквозит ветер. Раньше такого не было. Начались проблемы после работы коммунальщиков, которые несколько лет назад меняли трубы и разрушили перегородку под полом.

«Кладку разбили, трубы протаскивали в тамбур, теперь эту кладку он замазывает цементом. Мне ветер дует с центральной двери. Я сплю в пальто и под двумя одеялами, даже сейчас», - пожаловалась женщина.

Сквозит прямо из подъезда, от входной группы. Может, потому зимой под полом пенсионерка даже снег видела.

«Здесь надо поменять деревянный люк и оборудовать холодное водоснабжение. Неужели в ЖКО нет ветоши два метра или трубы? Распилить и положить - минутное дело», - предложила она.

Тогда и в квартиру бы не дуло, и теплоизоляция коммуникаций позволяла бы сохранять температуру горячей воды. Сейчас трубы прикрыты старыми, едва стоящими деревяшками, а в полу дыра, через которую и сквозит.

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Гость|19.07.2018 01:16|

Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://tabakinfo.blogspot.com Не прикладывая никаких волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, а курил 16 лет!

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